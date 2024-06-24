الدفاع الروسية: مناورات لأسطول المحيط الهادئ في بحر اليابان

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بدء أسطول المحيط الهادئ مناورات مدفعية وصاروخية في بحري أخوتسك واليابان.

وأفادت الوزارة في بيان بأن سفن أسطول المحيط الهادئ نفذت إطلاق نار مدفعياً على أهداف جوية وبحرية في إطار مناورة ثنائية لمجموعات أسطول المحيط الهادئ في بحري أخوتسك واليابان.

وأوضحت الوزارة أنه “في المرحلة الثانية، دخلت المجموعات في معركة بحرية مع سفن العدو الوهمي، حيث تم إطلاق نيران المدفعية على أهداف برية وجوية، واستخدام أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات للدفاع عن النفس لتدمير أسلحة الهجوم الجوي”.

وبحسب البيان، تشارك في التدريبات حوالي 40 سفينةً وقارباً وسفينة دعم، و20 طائرةً ومروحيةً تابعةً لأسطول المحيط الهادئ، كما تشارك وحدات من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ وأطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية بال وباستيون.

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