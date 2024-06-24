41 ميدالية متنوعة لسورية ببطولة كأس أندية العرب المفتوحة الثانية للفنون القتالية

بيروت-سانا

أحرز ناديا الجيش والعرين ممثلا سورية ببطولة كأس أندية العرب المفتوحة الثانية للفنون القتالية التي اختتمت في لبنان اليوم 41 ميدالية متنوعة منها 35 ذهبية و4 فضيات وبرونزيتان.

وجاءت هذه الميداليات بعد أن شارك كل لاعب بثلاثة ستايلات تاي بوكسينغ وفل والفنون القتالية المختلطة.

وفي التفاصيل فقد حقق إياد غانم الراعي بوزن 71 كغ وكنان الراعي بوزن 40 كغ وسالي الراعي بوزن 52 كغ 3 ذهبيات لكل واحد منهم وعدي السرور بوزن 60 كغ 3 ذهبيات وسعيد العش بوزن 40 كغ 3 ذهبيات ونبيل المحمد بوزن 52 كغ ذهبية وبرونزيتين ويوسف بربار بوزن 75 كغ 3 ذهبيات ومحمد عوض بوزن 57 كغ 3 ذهبيات وماهر هرفوش بوزن 63 كغ 3 ذهبيات.

كما نال نبيل اياسو بوزن 71 كغ ذهبيتين وبرونزية وأحمد عوض بوزن 67 كغ 3 ذهبيات ومؤيد كمال بوزن 63 كغ ذهبية وفضيتين وزيد باكير بوزن 57 كغ ذهبيتين وبرونزية وبدر الدين اسماعيل بوزن 71 كغ ذهبيتين.

محمد الرحيل

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