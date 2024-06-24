ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط توقعات بارتفاع الطلب في الصيف واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الوسط ومناطق أخرى.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 15 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 85.39 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة ذاتها 0.2 بالمئة أو 13 سنتاً إلى 80.86 دولاراً.

وكان الخامان ارتفعا بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وحققا مكاسب أسبوعية هي الثانية على التوالي لهما.

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