موضوعات منوعة بلقاء شعري نسائي في الحسكة

الحسكة-سانا

تطرقت قصائد الشاعرات المشاركات في اللقاء الشعري الذي نظمه فرع اتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع جمعية صفصاف الخابور الثقافية إلى مواضيع وجدانية وإنسانية وعاطفية ألقيت وفق نظام القصيدتين التقليدية والتفعيلة.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية الصفصاف أحمد الحسين في تصريح لمراسل سانا أن باقة منتقاة من مختارات الشاعرات حفل بها اللقاء التشاركي مع فرع اتحاد الكتاب العرب الذي غلب عليها الطابع الأنثوي والأحاسيس الجميلة والقدرة العالية على توظيف الصور التعبيرية والرمزية الخاصة بكل موضوع.

وأشار الحسين إلى أن اللقاء الشعري جادت به قرائح الشاعرات المبدعات اللواتي تعرضن من خلال قصائدهن إلى مواضيع عدة صورن فيها أطوار الإنسان المختلفة من حنين وعشق وحزن ومواضيع تتعلق بتراب الوطن والتشبث به والهجرة وحتمية عودة المهاجرين إلى أرض الوطن وتم عرض صور من واقع الحياة اليومية التي تعيشها المحافظة وذكريات الزمن الجميل.

يشار إلى أن اللقاء شارك فيه كل من الشاعرات “إيفيت تانو ونوره خليف وفاطمة شيخو وولاء الزبيدي”.

نزار حسن

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