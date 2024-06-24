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الدفاع الروسية: إسقاط 176 مسيرة أوكرانية

2024-06-24

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حسنت مواقعها على عدد من محاور القتال في أوكرانيا، وأسقطت عشرات المسيرات والصواريخ التي أطلقتها قوات كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية عززت مواقعها على مختلف المحاور، وصدت هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بشرية تصل إلى 2005 عسكريين، كما دمرت مدافع ومدرعات غربية و5 محطات حربية إلكترونية.

ودمرت القوات الروسية مركزاً لوجستياً كبيراً لقوات نظام كييف لتجميع وتخزين الأسلحة احتوى على صواريخ غربية تم تسليمها لنظام كييف مؤخراً.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 176 مسيرة أوكرانية و”6 صواريخ أتاكمز” و”4 باتريوت” و”10هيمارس” أمريكية الصنع إضافة إلى عدد من صواريخ فامبير التشيكية.

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