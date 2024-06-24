باحث روماني: سورية تحمل إرثاً حضارياً مبهراً

بوخارست-سانا

أكد رئيس مركز الدراسات والحوار في جامعة بوخارست الرومانية “إيليه فلانتين” أن سورية كانت وما زالت تحمل إرثاً حضارياً مبهراً في الشرق، من خلال ما يحمله تاريخها من إبداع ومميزات ثقافية.

وقال فلانتين في مقابلة مع مراسل سانا في بوخارست: إن مركز الدراسات والحوار مهتم جداً بإنشاء علاقات أكاديمية مع الجامعات والمؤسسات السورية، انطلاقاً من أهمية وجدوى التعاون مع سورية التي تمثل مهداً للأديان والحضارات وتتمتع بمكانة تاريخية فريدة، مضيفاً: إنه “إذا فكرنا وأخذنا بعين الاعتبار العلاقات التاريخية بين شعوبنا نرى أنه يجب أن يكون هناك جهد للتواصل المشترك والذي يمكن أن يرسخ إلهاماً لبعضنا البعض في المستقبل”.

وحول دور المركز، أوضح فلانتين أنه يقيم علاقات وتعاوناً مع مؤسسات وجامعات في كثير من الدول ومن بينها عربية، إضافة للتعاون الوثيق ضمن رومانيا نفسها مع المركز الثقافي الأوروبي الروماني العربي، حيث تم تنظيم عدة مؤتمرات ومنتديات وزيارات في هذا الشأن.

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