الصين تدين الهجوم الإرهابي في داغستان

بكين-سانا

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية داغستان الروسية.

ونقلت وكالة شينخوا عن ماو نينغ قولها في تصريح اليوم: إن “الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب وتدين الهجمات الوحشية على المدنيين وأفراد إنفاذ القانون”، معربة عن التعازي لأسر الضحايا وللشعب والحكومة الروسية.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا ذكرت أمس أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة في دور عبادة ومركز شرطة في ديربنت ومحج قلعة أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ضابط شرطة، فضلاً عن العديد من المدنيين.

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