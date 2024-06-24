باقري كني: إيران توظف جميع الإمكانات لوقف الجرائم الصهيونية في غزة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أن بلاده تغتنم كل الفرص بما في ذلك الآليات متعددة الأطراف للمساعدة في وقف الجرائم الصهيونية غير المسبوقة والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال باقري كني في كلمة اليوم خلال الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي المنعقد في طهران بحضور مسؤولين محليين وأجانب: إن “سياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الكيان الصهيوني تزيد من حجم تهديده وعدوانه على الشعب الفلسطيني كل يوم.. ولكن هذه المرة بدأ هذا الشعب ومقاومته مرحلة جديدة لنيل الحرية والمطالبة بحقوقه الضائعة”.

وشدد على أننا “نعتبر فلسطين جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي ونقف بكل ما أوتينا من قوة لدعم إخواننا الفلسطينيين”، لافتاً إلى أن التاريخ هو الدليل على أن ظلم الأبرياء لن يبقى دون رد وأن يد العدالة ستضرب المعتدين والظالمين.

وأوضح باقري كني أن منتدى حوار التعاون الآسيوي باعتباره آلية تعاون شاملة يحظى باهتمام إيران للمحافظة على علاقات متوازنة مع دول القارة الآسيوية لأنها تتمتع بمكانة خاصة ومتميزة في سياسة طهران الخارجية.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي في طهران بمشاركة أكثر من 30 وفداً أجنبياً على مستوى وزراء أو مساعدي وزراء الخارجية والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين للدول الأعضاء.

وهذا المنتدى منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في الـ 18 من حزيران عام 2002 لتعزيز التعاون الآسيوي على مستوى القارة والمساعدة في إدماج منظمات إقليمية منفصلة مثل آسيان ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي و‌مجلس التعاون الخليجي و‌الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

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