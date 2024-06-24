وزير الخارجية العماني يجدد الدعوة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

مسقط-سانا

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ‏الدعوة إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المعاناة عن سكانه وفتح جميع معابر المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يحتاجها.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها: إن البوسعيدي نوه خلال استقباله اليوم جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية بديوان عام الوزارة اليوم بصمود الشعب الفلسطيني أمام التحديات التي يواجهها.

وشدد البوسعيدي على ضرورة استمرار الجهود والمساعي لتحقيق العدالة في حل القضية الفلسطينية على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency