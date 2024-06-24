بيسكوف: الهجوم الأوكراني على القرم عمل همجي وروسيا تعرف من يقف وراءه

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن الهجوم الصاروخي الأوكراني على القرم يمثل عملاً همجياً، مشيراً إلى أن موسكو على دراية تامة بمن يقف وراء هذا العمل الإجرامي.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين: إن “الجهات التحقيقية تقوم بعملها بخصوص الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم والهجوم الإرهابي في داغستان، وبعد ذلك سيكون من الممكن استخلاص بعض الاستنتاجات، سواء كانت هذه سلسلة واحدة من الأحداث أم لا… ولكننا نرى هجوماً صاروخياً بربرياً في شبه جزيرة القرم”.

وكان حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف أفاد في وقت سابق بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 4 قتلى بينهم طفلان و151 جريحاً.

وشدد بيسكوف على أن تورط أمريكا في العمليات القتالية التي أسفرت عن مقتل مدنيين روس لا يمكن إلا أن يكون له عواقب، ورغم ذلك فإن مقترحات السلام الروسية بشأن أوكرانيا لا تزال سارية وتم الإعلان عن الأطر الزمنية الخاصة بها.

وحول أحداث داغستان أشار بيسكوف إلى أن المظاهر الإرهابية لا تلقى الدعم سواء في داغستان أو في روسيا ككل، كما أنه من غير الممكن أن تعود روسيا إلى وضع التسعينيات فهي مختلفة الآن والمجتمع موحد.

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