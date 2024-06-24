كوريا الديمقراطية: الهيستيريا الأمريكية المتصاعدة ضد روسيا تنذر بحرب جديدة في أوروبا

بيونغ يانغ-سانا

حذر باك جونغ تشون نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الديمقراطي اليوم من أن غيوم حرب عالمية جديدة تخيم على أوروبا بأكملها نتيجة الهيستيريا الأمريكية المتصاعدة ضد روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية عن باك جونغ قوله في بيان اليوم: “إن الولايات المتحدة ذهبت هذه المرة إلى حد السماح للنازيين الجدد الأوكرانيين بضرب أي جزء من الأراضي الروسية حسب رغبتهم وهذا ليس أكثر من محاولة أخيرة مجنونة لتصعيد الحرب من خلال دفع نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى هجوم متهور في عمق الأراضي الروسية”، لافتاً إلى أن “أمريكا التي زعمت أنها لن تشجع القوات الأوكرانية على تصعيد هجومها خارج الحدود ولن تقدم أي مساعدة لتمكينها، كشفت أخيراً عن حقيقتها باعتبارها مهووسة بمناهضة روسيا”.

وحذر باك جونغ من أن التصرفات المتهورة قد تجلب كارثة مفاجئة، وإذا استمر حكام أمريكا في دفع آلة الحرب الخاصة بهم أوكرانيا بشكل متهور إلى حرب بالوكالة ضد روسيا كما هو الحال الآن، فسوف يؤدي ذلك حتماً إلى رد فعل أقوى من روسيا، وبالتالي المزيد من تدهور الوضع الأمني الإقليمي ويؤدي إلى صراع عسكري شامل مع روسيا وحرب عالمية جديدة، وهي أسوأ العواقب على الإطلاق.

وشدد المسؤول الكوري على أنه من حق روسيا الدفاع عن نفسها وأمنها من التهديد المتفاقم من القوى المعادية، وبالتالي فأي إجراء ستتخذه سيكون عملاً عادلاً للدفاع المشروع عن النفس، وبطبيعة الحال سيكون لروسيا الحق في اختيار أي نوع من الضربات الانتقامية، مؤكداً أن “كوريا الديمقراطية ستكون دائماً جنباً إلى جنب مع الجيش والشعب الروسي في نضالهم العادل من أجل الدفاع عن الحقوق السيادية والاستقرار الإستراتيجي والسلامة الإقليمية لبلادهم”.

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