استشهاد لبناني متأثراً بإصابته في غارة للعدو الإسرائيلي الأسبوع الماضي

بيروت-سانا

استشهد مواطن لبناني اليوم متأثراً بإصابته جراء غارة إسرائيلية على منطقة البرغلية في جنوب لبنان الأسبوع الماضي.

وكان الجريح اللبناني من بلدة دير انطار نُقل إلى أحد المستشفيات في مدينة صور لتلقي العلاج بعد أن أصيب بجروح خطيرة، خلال غارة شنتها طائرة للعدو الإسرائيلي على قرية البرغلية الأسبوع الماضي.

ويواصل طيران العدو يومياً اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني وقد شن اليوم غارات على بلدة عيترون ومدينة الخيام وبلدتي كفر كلا وطير حرفا.

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