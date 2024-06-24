الزراعة.. إدخال قطيع جديد من أمات الفروج لمنشأة دواجن صيدنايا بريف دمشق

دمشق-سانا

أدخلت المؤسسة العامة للدواجن قطيعاً جديداً من أمات الفروج إلى منشأة دواجن صيدنايا بريف دمشق يضم 12480 فرخة صيصان أمات فروج و1900 ديك من عرق روص، وذلك بعد تجهيز قسم أمات الفروج لديها من الناحية الفنية.

وبين مدير عام المؤسسة العامة للدواجن الدكتور رائد حجازي في تصريح نشرته وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تم اتخاذ إجراءات التعقيم والأمن الحيوي وفقاً للمعايير المعتمدة وتأمين العلف اللازم والمصنع وفق المواصفات القياسية المحلية، لافتاً إلى أن هذا النوع من الدواجن يعتبر من السلالات العالمية المنتجة والمتمتعة بالأداء العالي للأمات ومعدل التحويل الغذائي الممتاز.

وأشار حجازي إلى أن الإنتاج المتوقع من القطيع المستلم بعد انتهاء فترة الرعاية يبلغ نحو مليون صوص فروج، حيث يساهم في تغطية الاحتياج المحلي بما يقارب 2000 طن من مادة لحم الفروج وتحقق التوازن بالسوق من حيث الكميات والأسعار، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطة الإنتاجية والتسويقية الهادفة لتأمين صوص الفروج للمنشآت التابعة للمؤسسة ومداجن القطاع الخاص خلال عام 2025.

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