العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته اليوم على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، حيث استهدف بصاروخي (جو- أرض) منزلاً في ساحة بلدة عيترون، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما شنَّ طيران العدو الحربي غارات بالصواريخ على مدينة الخيام وبلدة كفركلا فيما قصف بالمدفعية أطراف بلدة طير حرفا.

وكانت مدفعية العدو استهدفت مساء أمس بالقذائف الفوسفورية أطراف مدينة الخيام ومنطقة العزية وأطراف بلدة كفركلا، ما أدى إلى إشعال الحرائق في المناطق المستهدفة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency