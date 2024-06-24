القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون في غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الإسرائيلي جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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