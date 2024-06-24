ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في داغستان الروسية إلى 20 قتيلاً

موسكو-سانا

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف عدداً من المواقع في جمهورية داغستان الروسية إلى 20 قتيلاً من الشرطة والمدنيين.

وقالت وزيرة الصحة في جمهورية داغستان الروسية تاتيانا بيليايفا في تصريح اليوم: إن “عدد قتلى الاعتداء الإرهابي ارتفع إلى 20 شخصاً والإصابات إلى 46”.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا ذكرت أن إرهابيين هاجموا مساء أمس دور عبادة ومركز شرطة فى ديربنت ومحج قلعة، فيما أعلنت قوات الأمن في الجمهورية القضاء على 6 مسلحين على الأقل أربعة في محج قلعة واثنان في ديربنت.

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