SCS-NET

الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم

2024-06-24

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الإثنينالثلاثاءالأربعاء
دمشق37 / 2139 / 2241 / 23
القنيطرة31 / 2132 / 2133 / 22
درعا34 /  2236 / 2237 / 22
السويداء32 /  1833 / 2034 / 20
حمص32  / 2133 / 2235 / 23
حماة34 /  2235 / 2237 / 22
الحسكة43 /  2743 / 2844 / 28
اللاذقية31 /  2631 / 2631 / 26
طرطوس32 /  2732 / 2732 / 27
حلب38 /  2339 / 2441 / 25
إدلب35 / 2236 / 2338 / 24
دير الزور41 / 2843 / 3044 / 30
الرقة41 / 2642 / 2743 / 28

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق

دمشق-سانا تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق وأعلى من معدلاتها بقليل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved