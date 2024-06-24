الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 37 / 21 39 / 22 41 / 23 القنيطرة 31 / 21 32 / 21 33 / 22 درعا 34 / 22 36 / 22 37 / 22 السويداء 32 / 18 33 / 20 34 / 20 حمص 32 / 21 33 / 22 35 / 23 حماة 34 / 22 35 / 22 37 / 22 الحسكة 43 / 27 43 / 28 44 / 28 اللاذقية 31 / 26 31 / 26 31 / 26 طرطوس 32 / 27 32 / 27 32 / 27 حلب 38 / 23 39 / 24 41 / 25 إدلب 35 / 22 36 / 23 38 / 24 دير الزور 41 / 28 43 / 30 44 / 30 الرقة 41 / 26 42 / 27 43 / 28

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