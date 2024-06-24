ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات البنك المركزي الأمريكي خلال الأسبوع لاستجلاء الإطار الزمني لخفض الفائدة الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية0.2 بالمئة إلى 2324.36 دولاراً للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 2336.70 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.55 دولاراً للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 990.30 دولاراً للأوقية، والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 947.50 دولاراً للأوقية.

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