إصابة فلسطيني واعتقال آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي اعتقلت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وبيت لحم وطولكرم والخليل وبلدة سلواد شرق رام الله، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، وقامت باعتقال العشرات منهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 20 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أطفال وطالب في الثانوية العامة إضافة إلى أسرى سابقين.

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