24 حزيران 1529- التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا

دمشق-سانا
1374- الاسكتلنديون يهزمون الإنكليز في معركة بانوكبيرن، ويعلنون استقلال اسكتلندا.
1497- جون كابوت يهبط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية ليكون أول مستكشف أوروبي بعد الفايكنغ ينزل في هذه المنطقة من أمريكا الشمالية.
1529- التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا.
1859- نشوب معركة سولفرينو بين فرنسا والنمسا، والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان هنري دونانت.
1910- اليابان تغزو كوريا.
1932- استقلال وإعلان الدستور في تايلاند.
1963- زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنكليزية.
1977- انتخاب حسن جوليد رئيسا لجمهورية جيبوتي.
2010- جوليا غيلارد تتولى رئاسة الوزراء بعد تنحي رئيس الوزراء كيفن رود من منصبه، لتصبح غيلارد أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ أستراليا.
من مواليد هذا اليوم:
1883- فيكتور هس، عالم فيزياء نمساوي، حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936.
1927- مارتن بيرل، عالم فيزياء بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995.
من وفيات هذا اليوم:
1908- جروفر كليفلاند، رئيس الولايات المتحدة الثاني والعشرون والرابع والعشرون.
1978- أحمد حسين الغشمي، رئيس الجمهورية العربية اليمنية الرابع.
2000- حنا بطاطو، مؤرخ فلسطيني.
أعياد ومناسبات:
عيد منتصف الصيف في إنكلترا.