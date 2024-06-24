24 حزيران 1529- التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا

دمشق-سانا

1374- الاسكتلنديون يهزمون الإنكليز في معركة بانوكبيرن، ويعلنون استقلال اسكتلندا.

1497- جون كابوت يهبط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية ليكون أول مستكشف أوروبي بعد الفايكنغ ينزل في هذه المنطقة من أمريكا الشمالية.

1529- التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا.

1859- نشوب معركة سولفرينو بين فرنسا والنمسا، والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان هنري دونانت.

1910- اليابان تغزو كوريا.

1932- استقلال وإعلان الدستور في تايلاند.

1963- زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنكليزية.

1977- انتخاب حسن جوليد رئيسا لجمهورية جيبوتي.

2010- جوليا غيلارد تتولى رئاسة الوزراء بعد تنحي رئيس الوزراء كيفن رود من منصبه، لتصبح غيلارد أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ أستراليا.

من مواليد هذا اليوم:

1883- فيكتور هس، عالم فيزياء نمساوي، حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936.

1927- مارتن بيرل، عالم فيزياء بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995.

من وفيات هذا اليوم:

1908- جروفر كليفلاند، رئيس الولايات المتحدة الثاني والعشرون والرابع والعشرون.

1978- أحمد حسين الغشمي، رئيس الجمهورية العربية اليمنية الرابع.

2000- حنا بطاطو، مؤرخ فلسطيني.

أعياد ومناسبات:

عيد منتصف الصيف في إنكلترا.