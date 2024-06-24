استشهاد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة الفلسطينية بقصف إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية هاني الجعفراوي مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج وسط مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف عيادة في حي الدرج وسط مدينة غزة ما ادى لاستشهاد فلسطينيين اثنين يعملان في وزارة الصحة أحدهما الجعفراوي.

وقصف الاحتلال خياماً للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين كما استُشهد شاب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في منطقة الشوكة شرق المدينة.

وفي وسط القطاع قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد اثنين منهم وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 261 على القطاع إلى 37598 شهيداً و 86032 جريحاً.

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