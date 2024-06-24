قديروف: الهجمات الإرهابية في داغستان استفزاز ومحاولة لإثارة الفتنة

غروزني-سانا

وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الهجوم الإرهابي في بعض مدن جمهورية داغستان الروسية بأنه استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة.

وقال قديروف في قناته على تلغرام: “أظهر الإرهابيون مرة أخرى طبيعتهم الخسيسة والجبانة، وكما هو الحال دائماً، اختاروا أشخاصاً عزّل كضحايا، في محاولة لإثارة الفتنة”.

وأعرب قديروف عن تعازيه نيابة عن الشعب الشيشاني وتمنياته بالشفاء العاجل لضحايا الهجمات الإرهابية في مدينتي محج قلعة ودير بنت واستعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة.

وكانت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في جمهورية داغستان الروسية غايانا غارييفا أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل ستة من ضباط وعناصر إنفاذ القانون وإصابة 12 آخرين نتيجة إطلاق النار، بالإضافة إلى مقتل الكاهن في الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدة القضاء على عدد من المسلحين في محج قلعة، فيما لا يزال عمل قوات الأمن في المنطقة مستمراً.

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