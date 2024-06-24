انطلاق مهرجان آلة البزق الثالث عشر على مسرح القباني بدمشق

دمشق-سانا

بتنظيم من مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة انطلق مساء اليوم مهرجان آلة البزق الثالث عشر على خشبة مسرح القباني في دمشق.

برنامج المهرجان الذي يستمر لأربعة أيام سيأخذ الحضور في رحلة موسيقية متنوعة في رحاب الموسيقى التراثية الممتد على الجغرافيا السورية، وسيعزف ما يقارب 30 عازفاً أساسياً على آلات (البزق- الباغلمة- الطمبور) بمشاركة 20 عازفاً مسانداً.

وعن مهرجان هذا العام قال منظم ومعدّ المهرجان الإعلامي إدريس مراد في تصريح لمراسلة سانا: إن هذا المهرجان انطلق منذ 13 عاماً بهدف إبراز العازفين على هذه الآلات لنقدم عدة مدراس من الماضي والحاضر.

وأضاف إدريس: بعد 13 عاماً شهدنا إقبالاً أكبر على تعلم العزف على الآلات (البزق- الباغلمة- الطمبور)، ونأمل أن تسجل هذه الآلات على لائحة التراث العالمي.

يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان انطلقت في عام 2009 من دار الأوبرا، ومن أهدافه إحياء التراث السوري الموسيقي والغنائي المتعلق بالآلات الثلاث.

مريم حجير

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