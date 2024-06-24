مقتل جندي إسرائيلي و إصابة 5 آخرين جراء استهدف المقاومة آلية عسكرية في مستوطنة المطلة

القدس المحتلة-سانا
أعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 5 آخرين بجروح جراء استهدف المقاومة اللبنانية آلية عسكرية في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة.
بدورها قالت المقاومة اللبنانية في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد مراقبة دقيقة لقوات العدو في مستوطنة المطلة وعند رصد آلية عسكرية تتحرك وبعد وصولها إلى نقطة المكمن استهدفها رجال المقاومة بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح”.
كما استهدفت المقاومة موقع رويسة القرن للعدو في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته مباشرة.
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