مقتل جندي إسرائيلي و إصابة 5 آخرين جراء استهدف المقاومة آلية عسكرية في مستوطنة المطلة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 5 آخرين بجروح جراء استهدف المقاومة اللبنانية آلية عسكرية في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة.

بدورها قالت المقاومة اللبنانية في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد مراقبة دقيقة لقوات ‌‏العدو في مستوطنة المطلة وعند رصد آلية عسكرية تتحرك وبعد وصولها إلى نقطة المكمن ‏استهدفها رجال المقاومة بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها ‏وإيقاع من فيها بين قتيل ‏وجريح”.

كما استهدفت المقاومة موقع رويسة القرن للعدو في مزارع شبعا ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته مباشرة.‏

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