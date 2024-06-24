الجيش اليمني يستهدف سفينتين انتهكتا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

صنعاء-سانا

استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي تابعتين لشركتين انتهكتا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات اليمنية في بيان صادر عنها اليوم أن القوات البحرية نفذت عملية استهداف ثانية لسفينة ترانسوورلد نافيغيتور في البحر الأحمر وذلك بزورق مسير ما أدى إلى إصابتها مباشرة.

وأشارت القوات اليمنية إلى أن القوة الصاروخية نفذت عملية استهداف لسفينة ستولت سيكويا في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، لافتة إلى أن العملية حققت أهدافَها بنجاح.

وأكدت القوات اليمنية أنه وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن فقد أدت عملياتها إلى إجبار حاملة الطائرات الأمريكية “آيزنهاور” على المغادرة والانسحابِ من البحر الأحمر نتيجة استهدافها خلال الفترة السابقة.

وجددت القوات اليمنية تحذيرها لكل الشركات المستمرة في التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الشحن البحري بأن سفنَها سوف تتعرض للاستهداف بشكل مباشر في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية وبغض النظر عن وجهتِها.

وأشادت القوات اليمنية بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابية مع ما جاء في بياناتِها السابقة، مؤكدة أن عملياتها مستمرة حتى وقفِ العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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