SCS-NET

البحرين وإيران تتفقان على إنشاء الآليات اللازمة لبدء محادثات استئناف العلاقات

2024-06-23

طهران-سانا

اتفقا وزيرا الخارجية البحريني والإيراني خلال لقائهما في طهران اليوم على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء محادثات استئناف العلاقات السياسية بين البلدين.

وقالت وزارتا خارجيتي البلدين في بيان مشترك: “في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، عقد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني والدكتورعلي باقري كني وزير الخارجية الإيراني المكلف اجتماعاً ثنائياً في طهران اليوم وذلك بمناسبة زيارة الزياني إلى إيران بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي”.

وأضاف البيان: “إن الطرفين اتفقا في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الجيش اليمني يستهدف سفينتين انتهكتا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

صنعاء-سانا استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي تابعتين لشركتين انتهكتا قرار …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved