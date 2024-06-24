(مستقبل سينما الشباب في سورية)… ندوة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

انطلاقاً من أن السينما الشبابية هي أداة للتفاهم والتقارب بين الشعوب وحامل للمعرفة احتضن المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق مساء اليوم ندوة بعنوان (مستقبل سينما الشباب في سورية) شارك فيها كل من جورج بشارة وهشام فرعون وسامر منصور.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور ناقشت تاريخ السينما وأثرها على المجتمع وعلاقة الشباب بمؤسسة السينما.

وحول هذه الندوة بين المخرج السينمائي ورئيس قسم السينما في دار الفنون هشام فرعون في تصريح لمراسلة سانا أن الغاية منها التعريف بمشروع دار الفنون واستقطاب الشباب للعمل على رفع الذائقة الفنية والابتعاد عن الابتذال والتهريج.

وعن دور الشباب تحدث فرعون مبيناً أن السينما هي لغة بصرية عالمية والغاية من إعداد هؤلاء الشباب هو نقل وجهة نظرهم إلى منابر الدولية.

كما أوضّح مدير دار الشبيبة للفنون جورج بشارة أن الشرط الوحيد للانضمام للدار هو امتلاك الموهبة، مشيراً إلى أن المهرجان السينمائي الذي تم تأجيله بسبب الظروف سيتم إطلاقه في منتصف شهر تشرين الثاني.

ومن جهته أوضح الكاتب والناقد سامر منصور خلال حواره أن البعد الثقافي والاجتماعي للجيل الصاعد سينعكس بالتأكيد على المنتج الفني. ولفت إلى أثر وسائل التواصل الاجتماعي السلبي وما تقوم به بعض المنصات التي تقدّم محتوى مبتذل وسطحي.

وعن أهمية سينما الشباب قال: هناك ضرورة لوجود دعم ورعاية للسينما الشبابية لأنها لا تعرض فقط مشاكل الشباب وهموهم وتطلعاتهم، بل تدلنا على توجهات الجيل الصاعد، كما تعمل على ردم الهوة بين الأجيال وترصد توجهات المجتمع ومن خلالها نستطيع أن نعرف البعد الحضاري لأي شعب.

زينب علي ومجد عبود

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