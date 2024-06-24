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إصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضفة الغربية

2024-06-23

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينتي الخليل وجنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الشهداء وسط المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة شاب بجروح وآخرين بحالات اختناق.

وفي جنين أصيب طفل بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة عرابة جنوب المدينة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال جنوب شرق مدينة بيت لحم بالضفة.

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