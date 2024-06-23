مقتل 6 من رجال الشرطة الروس وكاهن كنيسة جراء هجمات إرهابية في داغستان

موسكو-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا مقتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية وعدد من ضباط وعناصر الشرطة في هجمات شنها مسلحون على دور عبادة ومركز شرطة المرور في جمهورية داغستان الروسية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم: “قتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وعدد من ضباط وعناصر الشرطة جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على كنيستين أرثوذكسيتين، بالإضافة إلى كنيس يهودي ومركز شرطة المرور في مدينتي ديربنت ومحج قلعة في جمهورية داغستان”.

وأشارت اللجنة إلى فرض حالة مكافحة الإرهاب في داغستان ويجري اتخاذ الإجراءات للبحث عن مطلقي النار وتحييدهم في محج قلعة وديربنت.

بدوره قال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف: إنه تم إنشاء مقر عمليات بعد حادث إطلاق النار في ديربنت ومجح قلعة.

وقال ميليكوف في قناته على تلغرام: “جميع الخدمات تعمل وفقا للتعليمات وتم الإعلان عن خطة الطوارئ، ويتم تحديد هويات المهاجمين، وسيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة على الفور لمصلحة سلامة السكان”.

بدورها أعلنت رئيسة الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية في جمهورية داغستان الروسية غايانا غارييفا مقتل ستة من ضباط وعناصر إنفاذ القانون وإصابة 12 آخرين نتيجة إطلاق النار، بالإضافة إلى مقتل الكاهن في الكنيسة الأرثوذكسية.

وأكدت غارييفا القضاء على مسلحين اثنين في محج قلعة فيما لا يزال عمل قوات الأمن في المنطقة مستمراً.

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