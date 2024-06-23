أمسية موسيقية كلاسيكية في ثقافي حمص

حمص-سانا

على أنغام الكمان والبيانو استمع جمهور حمص إلى مقطوعات موسيقية مميزة بأنامل العازفين مصطفى مليّس ومحمد إبراهيم ضمن أمسية كلاسيكية حملت عنوان “إلهام”.

الأمسية التي نظمها المسرح القومي في حمص تضمنت سبع مقطوعات متنوعة تنقل العازفون فيها بسلاسة وعذوبة بين العصر الباروكي والكلاسيكي وصولاً إلى العصر الحديث.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار عازف البيانو محمد إبراهيم إلى شغفه بالموسيقا إلى جانب دراسته الطب البشري، حيث يرى أن الموسيقا الكلاسيكية تسرح في فضاء خيالي رسمه المؤلف لتعبر عن شعوره وحالته النفسية وتسمو بالإنسان فتهذب روحه، لافتاً إلى أنه قدم خلال الأمسية مقطوعة من تأليفه “ضوء القمر السحري في عالم ديزني”.

ولفت المؤلف الموسيقي وعازف الكمان مصطفى مليّس إلى أن برنامج الأمسية تضمن عصوراً مختلفة امتدت من عام 1600 إلى 1950 عبر رحلة موسيقية جالت إسبانيا وروسيا وعكست حالات انطباعية عن الحب والحرب وحالة راقصي الفلامينغو والتانغو الحديث البعيد عن القيود الصارمة في الرقص.

رشا محرز

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