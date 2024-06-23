جمهورية القرم تعلن يوم حداد على ضحايا الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول

موسكو-سانا

أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف الحداد يوم غد الإثنين على ضحايا الهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أكسيونوف قوله اليوم في بيان: “تم إعلان يوم 24 حزيران يوم حداد في جمهورية القرم وتم إلغاء جميع الأحداث الثقافية والرياضية والترفيهية في الجمهورية”.

وهاجمت قوات كييف اليوم مدينة سيفاستوبول باستخدام صواريخ أمريكية مزودة بذخيرة عنقودية ما تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 124 شخصاً جراء ذلك من بينهم 27 طفلاً.

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