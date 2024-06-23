الزراعة: الترقيم الإلكتروني لقطيع إناث الأبقار في الربع الأخير من العام الجاري

دمشق-سانا

أعلن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس محمد خير اللحام أنها ستبدأ عملية الترقيم الإلكتروني لقطيع إناث الأبقار في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح اللحام أن عملية الترقيم الإلكتروني لقطيع إناث الأبقار ستتم وفق أرقام إلكترونية، بحيث يخصص رقم لكل رأس في جميع المحافظات دون تكرار الأرقام، وذلك بعد استكمال كامل مستلزمات عملية الترقيم من أرقام ومرقمات وقوارئ إلكترونية.

وبين أن الترقيم الإلكتروني يهدف إلى تصويب الرقم الإحصائي الموجود لدى الوزارة، والحصول على أعداد دقيقة لقطيع الأبقار، وبناء سجل وطني له، وتحديد المشكلات وحلها، والإسهام في وضع الاستراتيجيات لتطوير القطيع ومراقبة أدائه وتحديد فرص الاستثمار فيه والاحتياجات الفعلية له من مستلزمات العملية الانتاجية، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات المختلفة وخاصة المواد العلفية واللقاحات البيطرية، لافتاً إلى أن الوزارة ستقيم ورشات عمل ودورات تدريبية للمشاركين بعملية الترقيم.

وأشار اللحام إلى أن عدد قطيع الأبقار حالياً في المناطق الآمنة بحسب المجموعة الإحصائية للعام الماضي يبلغ حوالي 574550 رأساً من كل الفئات، لافتاً إلى أنه يوجد لدى الوزارة حالياً نحو 375 ألف رقم ستبدأ بترقيم الإناث كمرحلة أولى، ومن ثم تستكمل عملية الترقيم لبقية القطيع.

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