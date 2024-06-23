طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نسبياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى وتثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 36/20 المنطقة الجنوبية 35/19 المرتفعات الجبلية 27/16 المنطقة الوسطى 34 /21 المنطقة الساحلية 31/23 المنطقة الشمالية 36/22 منطقة الجزيرة 41/27 المنطقة الشرقية 42/26 منطقة البادية 39/24

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