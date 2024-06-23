الحكم الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للشباب

السويداء-سانا

يشارك حكم الساحة الدولي بكرة القدم، شادي تيسير الشحف في بطولة غرب آسيا بكرة القدم لفئة الشباب، التي تستضيفها مدينة الطائف السعودية اعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الخامس من الشهر القادم.

وأشار الشحف في تصريح لـ سانا إلى أهمية هذه المشاركة له بعد تمثيله التحكيم السوري خلال الفترة الماضية في بطولات غرب آسيا للناشئين، وذلك بهدف زيادة خبرته وتحفيزه بشكل أكبر على مواصلة المشاركات في العديد من المنافسات الخارجية.

يذكر أن الشحف خريج أدب إنكليزي من جامعة دمشق، وبدأ التحكيم قبل 15 عاما،ً وكانت انطلاقته من نادي شهبا بالسويداء، ونال الشارة الدولية قبل نحو ثلاثة أعوام، وتم اختياره خلال الفترة الماضية ضمن مشروع الاتحاد الآسيوي الجديد لتطوير الحكام الواعدين وبالأكاديمية الآسيوية للتحكيم.

عمر الطويل

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