المقاومة العراقية تستهدف هدفاً للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير اليوم هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في ساحل البحر الميت عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف المقاومون في العراق اليوم هدفاً حيوياً عند ساحل البحر الميت بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكّدت المقاومة العراقية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم أيضاً بالطيران المسيّر هدفاً للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش “إيلات” جنوب فلسطين المحتلة.

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