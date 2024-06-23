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روسيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 100 آخرين بهجوم صاروخي أوكراني على مدينة سيفاستوبول

2024-06-23

موسكو-سانا

قتل 3 أشخاص، بينهم طفلان، وأصيب 100 آخرون بهجوم صاروخي أوكراني اليوم على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال ميخائيل رزفوجاييف حاكم مدينة سيفاستوبول وفقاً لوكالة نوفوستي: “شن نظام كييف الإجرامي هجوماً بالصواريخ بذخائر عنقودية على سيفاستوبول، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان وشخص بالغ، وإصابة نحو 100 شخص”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض مدينة سيفاستوبول لهجوم أوكراني بصواريخ أمريكية عنقودية، وتم إسقاط 4 صواريخ لكن واحداً منها انحرف عن مساره تحت تأثير الدفاعات الروسية وانفجر فوق المدينة وسقط حطامه عليها.

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