إطلاق أول منصة تواصل اجتماعي تجمع الإنسان بالذكاء الاصطناعي

كاليفورنيا-سانا

أعلنت شركة “كاراكتر.إي آي” التكنولوجية الناشئة عن إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة تحمل اسم “بترفلاي” أي الفراشات للتواصل والتفاعل بين البشر والذكاء الصنعي.

ونقلاً عن موقع “انترستنج إنجينرينج” قال مصمم التطبيق المدير الهندسي السابق في “سناب شات” فو تران: إن “منتجات الذكاء الاصطناعي لم تعد مثيرة للاهتمام بالنسبة للمستهلكين بخلاف الذكاء الاصطناعي التوليدي”، مشيراً إلى أن “المستخدمين أمضوا 3 ساعات وسطياً في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي على التطبيق منذ إطلاقه للاستخدام العام”.

وكان التطبيق وضع في الاختبار التجريبي قبل إتاحته للاستخدام والتنزيل المجاني، حيث يمكنك إنشاء شخصية ذكاء صنعي “فراشة” ستقوم بإنشاء صور وتعليقات والتفاعل والتعايش مع الحسابات الأخرى سواء من الفراشات أو البشر.

يذكر أن الذكاء الصنعي التوليدي قادر على إنشاء المحتوى من نصوص وصور وغيرها وفقاً للبيانات التي زُود بها.

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