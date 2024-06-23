بوتين: روسيا لا تعتمد إلا على معداتها العسكرية

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا يمكنها الاعتماد إلا على معداتها العسكرية الخاصة، مؤكداً أن هذا أمر ناجح.

وخلال اجتماع مع خريجي المعاهد العسكرية الروسية اليوم قال بوتين وفقاً لوكالة سبوتنيك: “في هذه الظروف يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط لأنه لا أحد سيأتي ويعطينا أي شيء بيد ممدودة وكل شيء يجب أن نفعله بأنفسنا”.

وكان بوتين صرح في وقت سابق أن روسيا تعمل على مواصلة تطوير الثالوث النووي وستعمل على تطوير أسلحة واعدة وتحسين جودة وكثافة التدريب للقوات الروسية.

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