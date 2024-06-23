الجيش الروسي يدمر موقعاً لتدريب الطيارين والطواقم الجوية ويسقط 75 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحسين مواقعها وإحباط هجمات قوات نظام كييف وتدمير موقع لتدريب الطيارين والطواقم الجوية الأوكرانية وإسقاط عشرات المسيّرات.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن قواتها وجهت صباح اليوم ضربة صاروخية بحرية وجوية بعيدة المدى لموقع لتدريب الطيارين وتأهيل الطواقم الجوية الأوكرانية.

وذكرت الوزارة أن قوات “الشمال” الروسية عززت مواقعها وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 210 عسكريين ومدافع غربية وآليات له ومحطة رادار ومحطة “بلاستون” للحرب الإلكترونية، فيما عززت قوات “الغرب” مواقعها وكبدت نظام كييف /500/ قتيل، ودمرت مدافع غربية وأسلحة له ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.

وحسب الوزارة حسنت قوات “الجنوب” الروسية مواقعها وبلغت الخسائر الأوكرانية 570 عسكرياً ودبابة ومدافع غربية وآليات و4 مستودعات للذخيرة، كما حسنت قوات “المركز” مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 6 هجمات وكبدت القوات الأوكرانية 430 قتيلاً ودبابة ومدرعة “برادلي” أمريكية ومدافع وأسلحة غربية، فيما عززت قوات “الشرق” مواقعها وكبدت كييف 135 عسكرياً ومنصة “ستريلا-10” للدفاع الجوي ذاتية الحركة ومدافع غربية ومحطة للحرب الإلكترونية.

وذكرت الوزارة أن قوات “دنيبر” ألحقت خسائر مادية كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 130 عسكرياً ودمرت له آليات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.

وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية ومنصة صواريخ “آيريس- تي” ألمانية ومحطتي رادار وإسقاط 33 صاروخ “هيمارس” أمريكية و”فامبير” تشيكية و75 مسيرة أوكرانية.

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