الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وطالب في الثانوية العامة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل، نابلس، رام الله، قلقيلية، أريحا، وطوباس، واعتدت على الفلسطينيين بالضرب المبرح، واعتقلت 20 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9345.

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