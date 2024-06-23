نشرة المصارف والصرافة تحدد سعر الليرة مقابل الدولار

دمشق-سانا

حدد مصرف سورية المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي الواحد مقابل الليرة السورية بـ 13600 ليرة والمبيع بـ 13736 ليرة، وذلك وفقاً لنشرة المصارف والصرافة الصادرة عنه اليوم.

وحسب النشرة ذاتها تم تحديد سعر شراء اليورو الواحد بـ 14539.76 ليرة والمبيع بـ 14685.16 ليرة.

وكان مصرف سورية المركزي أصدر قراراً في الثالث عشر من الشهر الجاري باستبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يومياً بنشرة المصارف والصرافة بحيث تم توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency