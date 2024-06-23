جريح الوطن: تحويل المنحة والفروقات المالية للجرحى بموعد أقصاه 26 حزيران الجاري

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أنه يجري العمل على استكمال تحويل المنحة والفروقات المالية للجرحى من نسب العجز 40 وحتى 100 بالمئة ممن لم يتقاضوها بموعد أقصاه 26 حزيران الجاري.

وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أنه يتابع بشكل مستمر جميع استفسارات الجرحى والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمعالجة أي تأخير حاصل وضمان حصول كل جريح على مستحقاته في أسرع ما يمكن.

وكان المشروع أعلن في الـ 10 من الشهر الجاري عن صرف منحة مالية لمرة واحدة، تشمل كل جرحى العمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة المنضمين إلى المشروع.

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