انتهاء عمليات حصاد محصول القمح بالحسكة

الحسكة-سانا

أنهى فلاحو محافظة الحسكة حصاد محصول القمح المروي والبعل في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي على مساحة إجمالية بلغت أكثر من 468 ألف هكتار.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن عمليات حصاد محصول القمح انتهت بشكل كامل في المحافظة، وبذلك ينتهي حصاد مختلف المحاصيل الشتوية التي زرعت في المحافظة للموسم الحالي، كالقمح والشعير والبقوليات والعطرية، مشيراً إلى أن المساحة المحصودة من القمح المروي بلغت 93 ألف هكتار، وبالقمح البعل 375 ألفاً و500 هكتار.

يشار إلى أن كميات الأقماح المسوقة من قبل الفلاحين إلى مراكز شراء الحبوب بالقامشلي بلغت لتاريخه 92 ألفاً و869 ألف طن.

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