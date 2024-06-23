شابة من درعا تتميز في عالم الرسم والأعمال اليدوية

درعا-سانا

بين موهبتها الفنية في عالم الرسم وتميزها في مجال تصنيع التحف والهدايا والأعمال اليدوية توزع الشابة بلقيس الرفاعي من قرية سملين في محافظة درعا وقتها وجهدها لتصنع لنفسها حيزاً متميزاً تفرغ فيه طاقاتها الإبداعية وتعكس من خلاله موهبتها وإحساسها الفني المرهف.

“منذ سنوات الطفولة الأولى وأنا أرسم بالهواء كل ما يجول بخاطري”، بهذه العبارات وصفت الشابة الرفاعي لسانا الشبابية بدايتها مع الرسم التي كانت صعبة لعدم توافر الأدوات وكثرة الانتقادات من حولها منوهة بتشجيع الأهل والأصدقاء لها، الأمر الذي دفعها إلى رسم العيون والمناظر الطبيعية الصامتة بالرصاص، ثم انتقلت إلى اللوحات التعليمية واستفادت من نصائح الرسامين المحترفين حتى أتقنت الرسم في أعمالها.

وأكدت الرفاعي أنها تميل إلى الرسم الواقعي ثلاثي الأبعاد لأنه يشعرها بالحماسة والاستمرارية رغم صعوبته وحاجته لساعات طويلة من العمل، لافتة إلى أنها تجد في الرسم راحتها النفسية، فكل لوحة تنجزها تشعرها بالسعادة لأن فن الرسم هو تفريغ للطاقات وتجسيد للمشاعر والأحاسيس وكل ما يجول في الذهن.

وتابعت: إنها تعمل على تسويق أعمالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصالونات الفنية، كما شاركت بعدة معارض في المراكز الثقافية بدمشق ودرعا والسويداء، وتطمح للوصول إلى العالمية وافتتاح صالونها الخاص لعرض لوحاتها وقناة تعليمية خاصة للرسم وفنونه.

أما عن دخولها مجال الأعمال اليدوية فبينت الرفاعي أنها أحبت هذا المجال لأنه ممتع ويحتاج إلى الإبداع والابتكار المستمر، مشيرة إلى أنها تصنع صناديق الهدايا ولوحات الكولاج التي تستخدم فيها مختلف الخامات والتحف، كما تقوم بتدوير بقايا الورق والكرتون والخشب وتحولها إلى أعمال يدوية، إضافة إلى رسم اللوحات الزيتية والبورتريه بالفحم والرصاص، وكل ذلك يساعدها على تحقيق مردود مادي جيد.

الرفاعي وهي خريجة كلية التربية معلم صف تحدثت عن مهنة التعليم التي تشكل عشقها الدائم بقولها: “التدريس ممتع وحب التلميذ لمعلمه مهم جداً لأداء الرسالة بالوجه الصحيح، فداخل الصف أخلق بيئة مريحة هادئة مليئة بالحب لإبقاء الطالب بشوق مستمر من خلال وسائلي التعليمية التي أثير من خلالها انتباه الطالب”، مضيفة: شاركت بالعديد من المبادرات المدرسية لأنها تسلط الضوء على المواهب الشابة وتساعد على تطويرها وتوظيفها في مكانها الصحيح.

رضوان الراضي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency