اختتام بطولة اللاذقية بالملاكمة لفئة الناشئين

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية بالملاكمة لفئة الناشئين التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بمشاركة 80 لاعباً من مختلف الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة بالمحافظة.

وفاز بوزن 35 كغ دانيال برهوم، وبوزن 37 كغ هادي ديوب، وبوزن 40 كغ الحسين متوج، وبوزن 43 كغ جود حمد، وبوزن 46 كغ زكريا حيدر، وبوزن 49 كغ جعفر الحايك، وبوزن52كغ خضر مصطفى، وبوزن 55 كغ حسن خليل، وبوزن 58 كغ عبد الجبار العلي، وبوزن 61 كغ زين كردية، وبوزن 64 كغ يوسف حموي، وبوزن 67 كغ محمد إبراهيم، وبوزن 70 كغ غفار الجردي، وبوزن فوق 70 كغ محمود البطح.

وقال أيمن أحمد رئيس مكتب ألعاب القوة الفرعي في تصريح لـ سانا: إن المشاركة كانت كبيرة وقد شهدت البطولة منافسات قوية، كما أفرزت مجموعة جيدة من المواهب المتميزة التي ستكون ضمن عداد منتخب الناشئين الذي سيمثل اللاذقية في بطولة الجمهورية القادمة.

نبيل علي

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