حراج درعا تنهي تنفيذ خطة إنتاج الغراس الحراجية

درعا-سانا

أنهت دائرة الحراج في مديرية الزراعة بدرعا تنفيذ خطة إنتاج الغراس الصيفية للموسم الحالي بإنتاج 60 ألف غرسة حراجية من الأوكالبتوس (الكينا)، وفق رئيس الدائرة المهندس جميل العبدالله.

وبين العبدالله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الدائرة نفذت في وقت سابق وبالموعد المخصص للزراعة الخطة الشتوية والربيعية كاملة بإنتاج 50 ألف غرسة حراجية متنوعة ضمن مشتلها الزراعي في محيط مدينة إزرع ليصل عدد الغراس الاجمالي المنتجة في الموسم الحالي 110 آلاف غرسة.

وأوضح العبدالله أن الهدف من خطة الحراج في مجال الإنتاج زيادة رقعة المساحة الحراجية والمحافظة على الغطاء النباتي وإعادة تأهيل وتنمية المناطق التي تعرضت للعبث والتحطيب والحرائق.

قاسم المقداد

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