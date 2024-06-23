العراق.. القضاء على سبعة إرهابيين شرق محافظة صلاح الدين

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق القضاء على سبعة إرهابيين بقصف أوكار لهم في جبال بلكانة شرق محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن القيادة قولها في بيان: “إن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب نفذا عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري مع خلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين”.

وأضاف البيان: “تم خلال العملية محاصرة خلية إرهابية ضمن هذا القاطع وتنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات إف 16 ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الخلية والتي يقدر عدد أفرادها بحسب المعلومات الأولية بـ7 إرهابيين من بينهم قيادي خطير”.

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