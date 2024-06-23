استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء فصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة

القدس المحتلة -سانا

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل وسط وغرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط المدينة ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة بينما قصفت مدفعية الاحتلال وسط وجنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 فلسطينياً وإصابة 85911 آخرين إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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