حزب التجمع الوطني الفرنسي يتصدّر نوايا التصويت بالانتخابات الفرنسية

باريس-سانا

تصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة بنحو 35.5 بالمئة من الأصوات.

ووفقاً لاستطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس نشرت نتائجه اليوم صحيفة لو باريزيان وإذاعة فرنسا قبل أسبوع من الدورة الأولى فإن اليمين الفرنسي وحلفاءه يتصدرون نوايا التصويت، يليهم تكتل الجبهة الشعبية اليساري الجديد 29.5 بالمئة بفارق كبير عن معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل

ماكرون 19.5 بالمئة ويأتي الجمهوريون الذين لم ينضموا إلى التحالف بين رئيسهم إريك سيوتي واليمين في المركز الرابع مع 7 بالمئة من نوايا التصويت.

واشار الاستطلاع إلى زيادة حادة في نسبة الراغبين في المشاركة مقارنة بعام 2022، عندما بلغت 47.5 بالمئة إذ أعرب من 60 إلى 64 بالمئة من الفرنسيين عن رغبتهم بالتصويت.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي لا يتضمن توقعات لعدد المقاعد فإن ناخبي حزب التجمع الوطني متأكدون من خيارهم، ويعتقد 13 بالمئة منهم فقط أن أصواتهم قد تكون قابلة للتغيير مقارنة ب 19 بالمئة لليسار و29 بالمئة للأغلبية و48 بالمئة للحزب الليبرالي.

وكان التجمع الوطني فاز في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصداً 31.36 بالمئة من الأصوات ومتقدماً بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14.6 بالمئة من الناخبين ما دفع هذا الفوز الساحق لليمين الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 الشهر الجاري والثانية في السابع من تموز القادم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency