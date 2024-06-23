المقاومة اللبنانية تستهدف مباني يستخدمها ‏جنود العدو في مستوطنة المطلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية مباني يستخدمها ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة وأصابتها مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في يارون ‏وراميا وكفركلا، استهدف رجال المقاومة مباني يستخدمها ‏جنود العدو في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها”.

كما استهدفت المقاومة موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏المحتلة وموقع زبدين في مزارع شبعا ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيهما إصابات مباشرة.‏

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