المقاومة اللبنانية تستهدف مباني يستخدمها ‏جنود العدو في مستوطنة المطلة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة وأصابتها مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في يارون وراميا وكفركلا، استهدف رجال المقاومة مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها”.
كما استهدفت المقاومة موقع الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة وموقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيهما إصابات مباشرة.
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